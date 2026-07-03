ЦБ ожидает сближения темпов роста реальных зарплат и производительности труда

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень реальных заработных плат россиян вырос более чем на 30% за пять лет. Российский лидер тогда отметил, что дальнейшее увеличение показателя должно быть связано с повышением производительности труда и эффективности производства. Он также напомнил, что в стране сохраняется один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.