Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,387-0,65%MGTS1 220+6,83%AVAN538-1,65%IMOEX2 229,3-1,19%RTSI901,17-1,19%RGBI111,9-0,73%RGBITR745,61-0,68%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

ЦБ ожидает сближения темпов роста реальных зарплат и производительности труда

Ведомости

Банк России ожидает, что темпы роста реальных зарплат и производительности труда будут сближаться. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.

«Мы ожидаем сближения темпов роста реальных зарплат с темпами роста производительности труда. Это является необходимым условием для того, чтобы экономика развивалась по траектории сбалансированного и устойчивого роста», – сказал он.

17 июня Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата в Москве по итогам марта 2026 г. выросла на 30 640 руб. относительно того же периода годом ранее до 219 618 руб. В марте 2025 г. показатель составлял 188 978 руб. По данным Росстата, средняя зарплата по России в марте достигла 112 654 руб., увеличившись с 97 645 руб. за аналогичный период прошлого года.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень реальных заработных плат россиян вырос более чем на 30% за пять лет. Российский лидер тогда отметил, что дальнейшее увеличение показателя должно быть связано с повышением производительности труда и эффективности производства. Он также напомнил, что в стране сохраняется один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её