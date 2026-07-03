ЦБ ожидает сближения темпов роста реальных зарплат и производительности труда
Банк России ожидает, что темпы роста реальных зарплат и производительности труда будут сближаться. Об этом сообщил заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин.
«Мы ожидаем сближения темпов роста реальных зарплат с темпами роста производительности труда. Это является необходимым условием для того, чтобы экономика развивалась по траектории сбалансированного и устойчивого роста», – сказал он.
17 июня Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная зарплата в Москве по итогам марта 2026 г. выросла на 30 640 руб. относительно того же периода годом ранее до 219 618 руб. В марте 2025 г. показатель составлял 188 978 руб. По данным Росстата, средняя зарплата по России в марте достигла 112 654 руб., увеличившись с 97 645 руб. за аналогичный период прошлого года.
В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень реальных заработных плат россиян вырос более чем на 30% за пять лет. Российский лидер тогда отметил, что дальнейшее увеличение показателя должно быть связано с повышением производительности труда и эффективности производства. Он также напомнил, что в стране сохраняется один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%.