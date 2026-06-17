Росстат сообщил о росте средней зарплаты в Москве на 30 000 рублей за год
Среднемесячная номинальная зарплата в Москве по итогам марта 2026 г. выросла на 30 640 руб. относительно того же периода годом ранее до 219 618 руб.. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.
В марте 2025 г. показатель составлял 188 978 руб. По данным Росстата, средняя зарплата по России в марте достигла 112 654 руб., увеличившись с 97 645 руб. за аналогичный период прошлого года.
5 июня президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.
Путин напомнил, что в России один из самых низких уровней безработицы – примерно 2,2%. Это очень хороший результат, заявил глава государства