Росстат сообщил о росте средней зарплаты в Москве на 30 000 рублей за год

5 июня президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ-2026, что заработные платы россиян в реальном выражении выросли более чем на 30% за пять лет. По его словам, дальнейший рост зарплат должен быть связан с повышением производительности труда и эффективности производства.