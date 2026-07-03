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Объем ФНБ за июнь вырос на 148,9 млрд рублей

Ведомости

На 1 июля объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 13,10 трлн руб. ($168,53 млрд), или 5,6% от прогнозируемого на 2026 г. ВВП. Показатель вырос на 148,9 млрд руб. за июнь, свидетельствуют данные Минфина РФ.

Объем ликвидных активов ФНБ составил 3,61 трлн руб. ($46,45 млрд), или 1,5% ВВП. Он вырос на 0,20 трлн руб. за месяц.

В июне 8,76 млрд руб. были конвертированы в 786,4 млн юаней. Кроме того, ФНБ пополнил счета на 3,46 млн юаней и 5,15 т золота в обезличенной форме зачислены за счет дополнительных нефтегазовых доходов 2025 г. Объем юаней в фонде вырос со 185,55 млрд до 189,8 млрд. Объем золота сократился до 141,1 т со 145,2 месяц назад.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России с декабря по июнь составила $53,6 млн, что эквивалентно 4,17 млрд руб. Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы составил 89,54 млрд руб. ($1,16 млн).

4 июня глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что около 4 трлн руб. из ФНБ было направлено на вложения в экономику за несколько лет. Фонд сократился, но именно для этого его и накапливали – чтобы расходовать в сложные времена, объяснил министр.

Объем ФНБ по итогам декабря 2025 г. вырос на 156 млрд руб. и достиг 13,42 трлн руб. (6,2% ВВП), однако ликвидная часть фонда в феврале 2026 г. опустилась до минимальных уровней к ВВП с 2008 г. (3,394 трлн руб., или 1,6% ВВП). По мнению экономиста Виктора Тунева, исчерпание ликвидной части ФНБ теоретически возможно при устойчивом снижении цен на нефть или значимом укреплении рубля, но практически невозможно в рамках одного года.

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