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Главная / Экономика /

Заботкин назвал мифом утверждение о том, что бюджету выгоден слабый рубль

Ведомости

Утверждение о том, что слабый курс рубля выгоден бюджету, является мифом. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в эфире «Радио РБК».

«Это очень расхожий, но ошибочный, глубоко ошибочный миф, что более слабый курс выгоден бюджету», – сказал он.

Заботкин отметил, что при более слабом курсе неизбежно будет более высокая инфляция в экономике и за этим последует «более серьезная» индексация всех государственных расходов: социальных выплат, зарплат в госсекторе, смет государственных инвестиций и так далее.

Главное из заявлений зампреда ЦБ о курсе рубля, инфляции и росте ВВП

Финансы / Рынки

2 июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов, в том числе снижением спроса на импорт, сокращением внешнего долга и влиянием жесткой денежно-кредитной политики.

По словам Гангана, на протяжении последних полутора лет спрос на импорт оставался структурно слабее из-за жесткой денежно-кредитной политики, мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных ограничений. За последние четыре года сильно сократился и внешний долг, что уменьшило потребность в покупке иностранной валюты для обслуживания обязательств.

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