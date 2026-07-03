Заботкин назвал мифом утверждение о том, что бюджету выгоден слабый рубль
«Это очень расхожий, но ошибочный, глубоко ошибочный миф, что более слабый курс выгоден бюджету», – сказал он.
Заботкин отметил, что при более слабом курсе неизбежно будет более высокая инфляция в экономике и за этим последует «более серьезная» индексация всех государственных расходов: социальных выплат, зарплат в госсекторе, смет государственных инвестиций и так далее.
2 июля директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Андрей Ганган заявил, что укрепление курса рубля в 2025–2026 гг. объясняется совокупностью факторов, в том числе снижением спроса на импорт, сокращением внешнего долга и влиянием жесткой денежно-кредитной политики.
По словам Гангана, на протяжении последних полутора лет спрос на импорт оставался структурно слабее из-за жесткой денежно-кредитной политики, мер по импортозамещению и сохраняющихся санкционных ограничений. За последние четыре года сильно сократился и внешний долг, что уменьшило потребность в покупке иностранной валюты для обслуживания обязательств.