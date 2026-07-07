Шохин: сдвиг экономики в сторону ОПК должен быть временным

7 июля Шохин также отметил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно.