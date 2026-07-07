Шохин: сдвиг экономики в сторону ОПК должен быть временным
Экономический сдвиг в сторону предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должен носить временный характер, заявил «Вестям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Безусловно, оборонный комплекс притягивает к себе высококвалифицированных сотрудников, просто рабочую силу, тем самым дефицит многих профессий в гражданском секторе увеличивается. И, безусловно, вот такое изменение структуры экономики, как мы считаем, должно носить временный характер», – сказал он.
По словам Шохина, РСПП ориентируется на то, что конфликт на Украине будет завершен «рано или поздно».
3 июля эксперты обсудили вызовы бюджетной и денежно-кредитной политики в ходе сессии Финансового конгресса ЦБ «Две опоры макростабильности». По их словам, проблема инфляции находится на стороне предложения и вряд ли с ней удастся справиться только денежно-кредитной политикой. Мягкая бюджетная политика, которая проявляется в нарастающем дефиците консолидированного бюджета и росте расходов, мешает ЦБ снижать ставку более агрессивно.
7 июля Шохин также отметил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно.