Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,18-0,03%RGSS0,159-0,63%VEON-RX48,6-2,61%IMOEX2 170,62-1,07%RTSI877-1,07%RGBI111,02-0,79%RGBITR740,84-0,74%
Главная / Экономика /

Шохин: сдвиг экономики в сторону ОПК должен быть временным

Ведомости

Экономический сдвиг в сторону предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должен носить временный характер, заявил «Вестям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Безусловно, оборонный комплекс притягивает к себе высококвалифицированных сотрудников, просто рабочую силу, тем самым дефицит многих профессий в гражданском секторе увеличивается. И, безусловно, вот такое изменение структуры экономики, как мы считаем, должно носить временный характер», – сказал он.

По словам Шохина, РСПП ориентируется на то, что конфликт на Украине будет завершен «рано или поздно».

3 июля эксперты обсудили вызовы бюджетной и денежно-кредитной политики в ходе сессии Финансового конгресса ЦБ «Две опоры макростабильности». По их словам, проблема инфляции находится на стороне предложения и вряд ли с ней удастся справиться только денежно-кредитной политикой. Мягкая бюджетная политика, которая проявляется в нарастающем дефиците консолидированного бюджета и росте расходов, мешает ЦБ снижать ставку более агрессивно.

7 июля Шохин также отметил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, Банк России также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте