ЦБ: пространства для снижения ключевой ставки стало меньше

7 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, ЦБ также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно. Глава РСПП выразил мнение, что не совсем эффективно бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции.