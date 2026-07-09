ЦБ: пространства для снижения ключевой ставки стало меньше
Пространства для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски по‑прежнему преобладают на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям Банка России.
«Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий», – отмечает регулятор.
Снижение ключевой ставки на 25 базисных пункта 19 июня, а не на 50, как ожидалось, привело к тому, что участники рынка пересмотрели траекторию ставки на ближайшие два года в сторону более высокой траектории, отмечается в комментарии. Это привело к значительной коррекции на рынках облигаций и акций.
7 июля глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. По его мнению, учитывая ситуацию на российском топливном рынке, ЦБ также может рассмотреть вариант повышения ставки. При этом он отметил, что это было бы неправильно. Глава РСПП выразил мнение, что не совсем эффективно бороться монетарными способами с немонетарными факторами инфляции.
1 июля Банк России предупредил о более высокой траектории ключевой ставки на среднесрочном горизонте по сравнению с заложенной в апрельском прогнозе. В «Резюме обсуждения ключевой ставки» отмечалось, что одним из значимых рисков для цен является временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель.