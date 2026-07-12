Доходы на мировом рынке труда могут сократиться на $4,1 трлн за два года

Доходы на мировом рынке труда могут сократиться на $4,1 трлн за два годаЭто стало следствием кризиса на Ближнем Востоке
В 2026 г. реальные трудовые доходы в мире могут сократиться на 1,1%, а в 2027 г. – на 3%. Это следует из подсчетов Международной организации труда (МОТ).
Потери работников эквивалентны примерно $1,1 трлн в 2026 г. и $3 трлн в 2027 г.
Снижение является следствием эскалации конфликта на Ближнем Востоке, указывают эксперты. Продолжение роста цен на нефть способствует удорожанию энергии и перевозок, что приводит к росту издержек предприятий и инфляции. Эти факторы, соответственно, оказывают влияние на снижение реальных доходов от труда и рост безработицы.
«Ведомости» писали через две недели после начала войны между США и Ираном, что ситуация вокруг конфликта напоминает «нефтяной шок» 1970-х с перебоями поставок в Персидском заливе и закрытием Суэцкого канала.
Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечал, что мировой рынок может недосчитаться до трети нефтегазового трафика, что сопоставимо с эффектом от пандемии коронавируса, но с обратным влиянием – снижением объема предложения, а не спроса.
Цена на нефть на 10-й день войны США и Израиля с Ираном впервые с 2022 г. подошла к отметке $119/барр. Но 10 марта она обвалилась до $83,8/барр., подойдя к отметке первого дня войны – 28 февраля. 12 июля Brent торгуется около $76/барр. Цены снизились на фоне перемирия между США и Израилем, однако котировки снова устремились вверх после возобновления взаимных ударов и ограничения судоходства в Ормузе.