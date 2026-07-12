Доходы на мировом рынке труда могут сократиться на $4,1 трлн за два года

Цена на нефть на 10-й день войны США и Израиля с Ираном впервые с 2022 г. подошла к отметке $119/барр. Но 10 марта она обвалилась до $83,8/барр., подойдя к отметке первого дня войны – 28 февраля. 12 июля Brent торгуется около $76/барр. Цены снизились на фоне перемирия между США и Израилем, однако котировки снова устремились вверх после возобновления взаимных ударов и ограничения судоходства в Ормузе.