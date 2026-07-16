Песков: текущая экономическая ситуация в России стабильна

По словам Пескова, международная экономика также находится в плачевном состоянии. Он отметил, что негативное влияние на нее оказывают, в частности, последствия конфликта в Персидском заливе. Проблемы испытывают как государства Западной Европы, так и ряд стран Азии, и Россия не может быть полностью изолирована от этих процессов.