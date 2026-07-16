Песков: текущая экономическая ситуация в России стабильна
Текущая экономическая ситуация в России остается стабильной, несмотря на существующие сложности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Макроэкономическая стабильность обеспечивается в полной мере. Темпы роста, как об этом неоднократно говорил президент, недостаточны», – сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, международная экономика также находится в плачевном состоянии. Он отметил, что негативное влияние на нее оказывают, в частности, последствия конфликта в Персидском заливе. Проблемы испытывают как государства Западной Европы, так и ряд стран Азии, и Россия не может быть полностью изолирована от этих процессов.
«Трудности эти не носят критического характера. И правительство, президент регулярно обсуждают и понимают, что надо делать для регулировки и выправления ситуации», – отметил Песков.
15 июля ЦБ опубликовал мониторинг предприятий, который показал, что ценовые ожидания бизнеса в июле выросли до 20,2 п. (+4,4 п.) после снижения в течение предыдущих пяти месяцев. Индикатор бизнес-климата ЦБ в июле составил −3,6 п. после 0,9 п. месяцем раньше. Регулятор пояснил, что такие значения свидетельствуют о замедлении деловой активности. При этом ожидания компаний по спросу и выпуску продукции на следующие три месяца остаются позитивными.