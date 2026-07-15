ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в июле заметно выросли после пятимесячного снижения
Ценовые ожидания бизнеса в июле выросли до 20,2 п. (+4,4 п.) после снижения в течение предыдущих пяти месяцев. Предприятия улучшили оценки условий кредитования, сообщил Банк России.
Индикатор бизнес-климата ЦБ в июле составил −3,6 п. после 0,9 п. месяцем ранее. В ЦБ отметили, что такие значения свидетельствуют о замедлении деловой активности. Компании ожидают, что спрос и выпуск в следующие три месяца останутся позитивными.
Инвестиционная активность во II квартале умеренно росла. Загрузка мощностей оставалась выше, чем в периоды низкой инфляции 2017-2019 гг.
На последнем заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о смягчении денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров рассматривал три варианта: сохранить ставку на уровне 14,5%, снизить ее до 14,25% или до 14%. В итоге большинство участников заседания сочло, что возможности для дальнейшего снижения ставки сократились.
1 июля Банк России предупредил, что траектория ключевой ставки на среднесрочном горизонте может оказаться выше, чем предполагалось в апрельском прогнозе. В опубликованном регулятором «Резюме обсуждения ключевой ставки» одним из основных проинфляционных рисков было названо временное сокращение производства моторного топлива и связанный с этим рост цен на бензин и дизельное топливо.