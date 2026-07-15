ЦБ: ценовые ожидания бизнеса в июле заметно выросли после пятимесячного снижения

На последнем заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о смягчении денежно-кредитной политики. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, совет директоров рассматривал три варианта: сохранить ставку на уровне 14,5%, снизить ее до 14,25% или до 14%. В итоге большинство участников заседания сочло, что возможности для дальнейшего снижения ставки сократились.