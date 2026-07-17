ЦБ: рост цен в июне ускорился в большинстве регионов

Минэкономразвития сообщало, что годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,02% против 5,31% в мае. За месяц потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года – на 4,19%. Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,65% в сравнении с маем, а в годовом выражении – на 3,42%. Непродовольственные товары подорожали на 1% за месяц и на 5,26% в годовом выражении. Стоимость услуг в России тоже выросла на 1%, но в годовом выражении рост составил 10,58%.