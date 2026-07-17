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Главная / Экономика /

ЦБ: рост цен в июне ускорился в большинстве регионов

Ведомости

В июне в большей части регионов России цены росли быстрее, чем в мае, сообщил Банк России. Такой рост связан в основном с разовыми факторами.

Подорожала плодоовощная продукция. Регулятор отметил, что в апреле – мае овощи и фрукты дешевели сильнее сезонной нормы, а в июне произошла коррекция. Среди непродовольственных товаров рост цен показали бензин и дизель из-за снижения производства и перебоев с поставками. Без учета нефтепродуктов непродовольственные товары подешевели почти в 40 регионах.

Цены на услуги росли медленнее, чем в мае, в половине регионов. Основной причиной ЦБ назвал более сдержанный спрос на внутренний туризм. В целом услуги все еще дорожают достаточно быстро.

Минэкономразвития сообщало, что годовая инфляция в России по итогам июня составила 6,02% против 5,31% в мае. За месяц потребительские цены выросли на 0,87%, с начала года – на 4,19%. Цены на продовольственные товары в июне выросли на 0,65% в сравнении с маем, а в годовом выражении – на 3,42%. Непродовольственные товары подорожали на 1% за месяц и на 5,26% в годовом выражении. Стоимость услуг в России тоже выросла на 1%, но в годовом выражении рост составил 10,58%.

2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор фиксирует пространство, позволяющее снизить ключевую ставку в июле. Сроки и темпы, в рамках которых ЦБ будет принимать решение о снижении ставки, будут зависеть от развития ситуации.

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