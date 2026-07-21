Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников КТО

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, который прекращает обязательства по просроченным кредитам для участников спецоперации, заключивших контракт с 1 мая 2026 г. на срок не менее года. Закон распространяется на военнослужащих и их супругов. Списание долгов возможно при условии, что судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу или исполнительный лист был выдан/предъявлен к исполнению до 1 мая 2026 г. Совокупный размер обязательств не должен превышать 10 млн руб.