Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников КТО
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о распространении кредитных каникул и других гарантий для участников спецоперации на участников контртеррористической операции (КТО) в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщила нижняя палата.
Кредитные каникулы, согласно документу, будут действовать с начала выполнения задач по КТО. Долги будут списываться, если военнослужащий погиб при проведении операции. Указанная категория граждан также получит право стать членами специальных жилищно-строительных кооперативов.
Участники КТО также смогут поступать в колледжи и вузы на бюджет по отдельной квоте. Дети-сироты, дети без попечения родителей, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды из-за военной травмы, а также дети военных, погибших или раненых при исполнении будут иметь право поступать в вузы без вступительных испытаний.
Кроме того, закон определяет особенности признания участников КТО безвестно отсутствующими или объявления их умершими. В документе указано, что это необходимо для упрощения процедур для их семей. Командир части будет сообщать о гибели военнослужащего в ЗАГС, если это произошло при выполнении задач.
В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, который прекращает обязательства по просроченным кредитам для участников спецоперации, заключивших контракт с 1 мая 2026 г. на срок не менее года. Закон распространяется на военнослужащих и их супругов. Списание долгов возможно при условии, что судебный акт о взыскании задолженности вступил в силу или исполнительный лист был выдан/предъявлен к исполнению до 1 мая 2026 г. Совокупный размер обязательств не должен превышать 10 млн руб.