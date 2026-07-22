ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома
Банк России и Минстрой разрабатывают законопроект, который должен изменить порядок предоставления рассрочки при покупке жилья. Новые правила предполагают запрет на разницу в стоимости квартиры при полной оплате и при оплате частями, а также введение ограничений для участников долевого строительства, заявила заместитель руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Елена Ненахова в интервью «Бизнес ФМ».
По ее словам, рассрочка по договорам долевого участия будет распространяться только на период после ввода дома в эксплуатацию. Ненахова отметила, что максимальный срок рассрочки будет не более чем 3 года после планируемой даты ввода дома в эксплуатацию.
«Будет ограничен размер ответственности дольщика при нарушении сроков оплаты – не более 20% годовых от суммы просроченной задолженности. И в кредитной истории гражданина будет отражаться информация о рассрочке», – сказала она.
Согласно разрабатываемым нормам, предполагается также запретить застройщикам увеличивать стоимость жилья при покупке с использованием рассрочки и предоставлять скидки тем, кто оплачивает квартиру без привлечения кредита или отсрочки. При этом ответственность покупателя за нарушение сроков платежей будет ограничена.
Инициатива пока находится на стадии подготовки и не внесена в Госдуму.
22 мая директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов заявил, что цены на квартиры в Москве шокируют, непонятно, сколько нужно зарабатывать для покупки такой недвижимости. По его словам, сейчас доля рассрочки при продаже жилья застройщиками стабилизировалась. Центральный банк РФ ожидает принятия закона, согласно которому можно будет регулировать сделки с этим механизмом, уточнил он.