ЦБ и Минстрой готовят законопроект о рассрочке на жилье после сдачи дома

22 мая директор департамента банковской аналитики и регулирования ЦБ Александр Данилов заявил, что цены на квартиры в Москве шокируют, непонятно, сколько нужно зарабатывать для покупки такой недвижимости. По его словам, сейчас доля рассрочки при продаже жилья застройщиками стабилизировалась. Центральный банк РФ ожидает принятия закона, согласно которому можно будет регулировать сделки с этим механизмом, уточнил он.