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Международные резервы России за неделю составили $722,9 млрд

Ведомости

Объем международных резервов России за неделю практически не изменился и на 17 июля составил $722,9 млрд. Об этом сообщил Банк России.

По данным ЦБ, неделей ранее, на конец дня 10 июля, объем международных резервов находился на уровне $722,4 млрд. Таким образом, за период с 10 по 17 июля показатель увеличился на $0,5 млрд, или менее чем на 0,1%.

Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они включают валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.

5 июня в рамках ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что санкции и «воровство» международных резервов России негативно повлияли на позиции доллара и евро.

Международные резервы России по состоянию на 22 мая составляли $753,8 млрд, сократившись за неделю на $15,1 млрд, или на 2%, в основном из-за отрицательной переоценки.

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