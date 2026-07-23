Международные резервы России за неделю составили $722,9 млрд
Объем международных резервов России за неделю практически не изменился и на 17 июля составил $722,9 млрд. Об этом сообщил Банк России.
По данным ЦБ, неделей ранее, на конец дня 10 июля, объем международных резервов находился на уровне $722,4 млрд. Таким образом, за период с 10 по 17 июля показатель увеличился на $0,5 млрд, или менее чем на 0,1%.
Международные резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. Они включают валютные активы, монетарное золото, специальные права заимствования и резервную позицию в Международном валютном фонде.
5 июня в рамках ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что санкции и «воровство» международных резервов России негативно повлияли на позиции доллара и евро.
Международные резервы России по состоянию на 22 мая составляли $753,8 млрд, сократившись за неделю на $15,1 млрд, или на 2%, в основном из-за отрицательной переоценки.