Госдума приняла закон об упрощении закупочных процедур для регионов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения предоставят дополнительные возможности малому и среднему бизнесу для участия в закупках. По его словам, действующие правила нередко приводят к затягиванию закупок, если необходимый товар исчезает с рынка или меняется его номенклатура. «Все, начинают все с начала. Потеряно время, средства, как правило, тоже можно потерять», – отметил спикер ГД.