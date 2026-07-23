Госдума приняла закон об упрощении закупочных процедур для регионов
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, упрощающий и ускоряющий проведение закупок для регионов. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Документ предусматривает временное, до 31 декабря 2027 г., повышение предельной начальной (максимальной) цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 млн руб. Также сокращаются сроки согласования по отдельным видам закупок. Разрешается заменять поставляемый товар на аналогичный по характеристикам, а также изменять страну его происхождения при соблюдении действующих мер защиты российских производителей.
Кроме того, максимальная начальная цена контрактов, заключаемых с субъектами малого предпринимательства, увеличивается с 20 млн до 30 млн руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что изменения предоставят дополнительные возможности малому и среднему бизнесу для участия в закупках. По его словам, действующие правила нередко приводят к затягиванию закупок, если необходимый товар исчезает с рынка или меняется его номенклатура. «Все, начинают все с начала. Потеряно время, средства, как правило, тоже можно потерять», – отметил спикер ГД.
21 июля сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект. Тогда сообщалось, что ко второму чтению документ будет доработан, однако замечания к нему не носили концептуального характера.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов говорил «Ведомостям», что инициатива необходима, поскольку действующие процедуры госзакупок остаются чрезмерно жесткими для быстро меняющихся условий. По его мнению, существующая информационная система позволяет эффективно проверять поставщиков и характеристики товаров, что создает возможности для упрощения закупочных процедур. Эксперт также связывал необходимость изменений с потребностью более оперативно решать задачи в условиях проведения спецоперации.