Набиуллина исключила проблемы с обслуживанием госдолга России

В ходе ПМЭФ-2026 президент РФ Владимир Путин говорил, что рост ВВП за январь – апрель составил 0,2%. «Мы слышим критику, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут многие годы», – отмечал российский лидер. По словам Путина, госдолг страны составлял 16% ВВП, тогда как у стран Еврозоны – около 90%.