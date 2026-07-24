Набиуллина исключила проблемы с обслуживанием госдолга России
В России не возникнет сложностей с обслуживанием государственного долга, поскольку его уровень остается низким. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Что касается ситуации с затратами на обслуживание госдолга – что оно станет слишком дорогим. Нет, мы не считаем, что такая ситуация может возникнуть. Для России такой проблемы не существует, потому что у нас достаточно низкий уровень государственного долга», – сказала Набиуллина.
В ходе ПМЭФ-2026 президент РФ Владимир Путин говорил, что рост ВВП за январь – апрель составил 0,2%. «Мы слышим критику, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того уровня, в котором страны Еврозоны живут многие годы», – отмечал российский лидер. По словам Путина, госдолг страны составлял 16% ВВП, тогда как у стран Еврозоны – около 90%.