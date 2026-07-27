ЦБ: рост денежной массы и кредита экономике в июне замедлились

22 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что экономика страны сохраняет устойчивость, несмотря на попытки дестабилизации. Он также сообщил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд руб., и отметил ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотечных кредитов и займов реальному сектору экономики.