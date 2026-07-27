ЦБ: рост денежной массы и кредита экономике в июне замедлились
Темпы роста широкой денежной массы М2Х и кредитования экономики в июне замедлились. Об этом говорится в опубликованных материалах Банка России.
По данным регулятора, рост денежной массы М2Х оказался ниже, чем месяцем раньше, главным образом из-за сокращения валютных депозитов. Годовой прирост показателя снизился до 12,9%.
Кредит экономике в июне также увеличивался медленнее, чем в мае. При этом его годовой прирост почти не изменился и составил 9,9%.
В ЦБ отметили, что кредитование экономики по-прежнему оставалось основным источником роста денежного предложения, а вклад бюджетных операций также был положительным.
22 июля президент России Владимир Путин заявил на совещании по экономическим вопросам, что экономика страны сохраняет устойчивость, несмотря на попытки дестабилизации. Он также сообщил, что федеральный бюджет в июне был исполнен с профицитом в 196 млрд руб., и отметил ускорение динамики банковского кредитования, в том числе ипотечных кредитов и займов реальному сектору экономики.