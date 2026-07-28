Орешкин: санкции приводят к недоверию к их инициаторам
Активное внедрение санкций приводит к тому, что их инициаторы теряют доверие, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».
«Активное использование санкций всегда приводит к активному росту недоверия к тому, кто эти санкции вводит. Хорошо видно, как глобально центральные банки в ситуации 2022 г. резко нарастили покупки золота. Это один из симптомов ухода от использования западной финансовой системы», – сказал он.
По словам Орешкина, стало понятно, что хранение резервов и активов в валютах стран G7 теперь рискованно. Он также выразил мнение, что сейчас формируется карта мира с четырьмя крупными центрами суверенитета, одним из них стала Россия. Замглавы администрации российского лидера подчеркнул, что, несмотря на западные санкции, объем торговли страны сохранился примерно на том же уровне.
Орешкин отметил, что для России суверенное развитие – это не изоляция и не лозунг. Он назвал эту цель возможностью государства определять, каким будет будущее во всех сферах, в том числе в науке и в технологиях. Орешкин также напомнил, что активно внедряемыми рабочими инструментами в стране стали искусственный интеллект, цифровые платформы и беспилотный транспорт.
27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационный и технологический суверенитет может развиваться только в условиях кризиса. По его словам, свобода распространения информации закончилась с началом противостояния России и Запада.
6 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия продолжает постепенно формировать технологический суверенитет и по-настоящему независимую промышленность. Он отмечал, что в стране укрепляются ключевые отрасли промышленности, несмотря на антироссийские санкции.