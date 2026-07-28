Орешкин: санкции приводят к недоверию к их инициаторам

Орешкин отметил, что для России суверенное развитие – это не изоляция и не лозунг. Он назвал эту цель возможностью государства определять, каким будет будущее во всех сферах, в том числе в науке и в технологиях. Орешкин также напомнил, что активно внедряемыми рабочими инструментами в стране стали искусственный интеллект, цифровые платформы и беспилотный транспорт.