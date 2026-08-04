«Единая Россия» сочла недопустимым налоговые доначисления за использование льгот

«Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – сказал он (цитата по ТАСС).