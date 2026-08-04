«Единая Россия» сочла недопустимым налоговые доначисления за использование льгот
В «Единой России» считают недопустимыми налоговые доначисления за использование льгот. Об этом заявил член генсовета партии и председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин.
«Если закон не устанавливает ограничений на применение нескольких преференциальных режимов одновременно, бизнес вправе ими пользоваться. Нельзя сначала создавать условия для развития и привлечения инвестиций, а затем пересматривать эти решения задним числом», – сказал он (цитата по ТАСС).
Калинин утверждает, что правящая партия выступает за понятное налоговое администрирование, когда бизнесмены заранее знают требования государства. По его словам, двойное толкование норм и неожиданные претензии спустя годы создают неопределенность и снижают доверие к механизмам поддержки.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сказал «Ведомостям» накануне, что крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с задвоением и совмещением льготных режимов. Речь идет о ситуациях, когда компания применяла несколько льгот одновременно. Для ряда компаний объем доначислений и штрафов оказался сопоставим с годовой выручкой и прибылью, отметил Шохин.
Сейчас проблема совмещения льготных режимов характерна исключительно для крупных налогоплательщиков, заявила «Ведомостям» партнер Kept, руководитель отдела налогового и юридического консультирования на Северо-Западе Алиса Мелконян. Это связано с тем, что речь идет о режимах господдержки, которые предоставляются в связи со значительными капитальными вложениями.