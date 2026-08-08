Собянин: модернизация метро развивает транспортное машиностроение в России
Программа модернизации метро помогает развивать транспортное машиностроение по всей России. Об этом заявил член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, масштабные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки, стимулируют разработку новых технологий, обеспечивают работой тысячи специалистов. Даже в условиях санкционного давления российские предприятия успешно замещают импортные технологии.
В кооперации задействованы предприятия из разных регионов. Санкт-Петербург поставляет системы видеонаблюдения и дверные системы, Тверская область – климатическое оборудование, световые линии, элементы интерьера и экстерьера, а также панели навигации. Владимирская область обеспечивает тяговые двигатели, Демихово (Московская область) – редукторы, Ростовская область – цифровые информационные системы. Поручни для салонов производятся в Нижегородской области, а сиденья и кресла машиниста – в Татарстане.
Все новые поезда в московском метро обслуживаются по контракту жизненного цикла: производитель несет ответственность за техническое состояние вагонов на протяжении 30 лет. Это, по словам Собянина, гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, а для машиностроителей – стимул улучшать технологии и сохранять рабочие места.
Мэр столицы напомнил о том, что в марте 2024 г. началась замена поездов на Замоскворецкой линии, а в декабре прошлого года на зеленой ветке запуcтили один из самых технологичных в мире составов – «Москва-2026». В 2026 и 2027 гг. ожидаются поставки суммарно 700 вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии и выйдут на Рублево-Архангельскую линию.
За последние десять лет столичный метрополитен получил свыше 5000 новых вагонов. Они вышли на Кольцевую, Таганско-Краснопресненскую, Калужско-Рижскую линии, а также полностью укомплектовали Большую кольцевую и Троицкую ветки. По темпам обновления подвижного состава Москва занимает лидирующие позиции среди мегаполисов Европы и Америки.
В мае Собянин сообщил, что первая в Москве беспилотная линия метро заработает к 2030 г. Речь идет о Большой кольцевой линии (БКЛ). В январе 2026 г. стартовала тестовая эксплуатация первого в России беспилотного поезда метро, пока без пассажиров.
В сентябре 2025 г. в Москве запустили регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами.