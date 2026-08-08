Собянин: модернизация метро развивает транспортное машиностроение в России

Мэр столицы напомнил о том, что в марте 2024 г. началась замена поездов на Замоскворецкой линии, а в декабре прошлого года на зеленой ветке запуcтили один из самых технологичных в мире составов – «Москва-2026». В 2026 и 2027 гг. ожидаются поставки суммарно 700 вагонов, которые завершат обновление Замоскворецкой линии и выйдут на Рублево-Архангельскую линию.