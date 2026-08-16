ВВП Израиля во II квартале вырос на 15,4% после спада из-за войны с Ираном

Данные по росту могут повлиять на решение Банка Израиля по ключевой ставке 1 сентября, продолжает Bloomberg. В прошлом месяце регулятор снизил ставку до 3,5% – минимального уровня с конца 2022 г. – и дал сигнал о возможном дальнейшем смягчении. Инфляция в июле замедлилась до 1,5% в годовом выражении, что, по мнению Менахема, не создает «острой необходимости в немедленном снижении ставки».