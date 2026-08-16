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ВВП Израиля во II квартале вырос на 15,4% после спада из-за войны с Ираном

Филипп Иванов

Экономика Израиля восстановилась во II квартале, компенсировав спад, вызванный военной кампанией против Ирана. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на статистическое бюро еврейского государства.

За отчетный период валовый внутренний продукт (ВВП) страны вырос на 15,4% в годовом выражении с учетом сезонных колебаний, превысив медианный прогноз в 8,3%. В I квартале ВВП сократился на 2,2%.

Экономическое восстановление сопровождается ростом экспорта товаров и услуг на 35,2%. Государственные расходы увеличились на 19,5%, частные – на 14,7%, а инвестиции в основной капитал выросли на 6,3%. Недавно Банк Израиля повысил годовой прогноз роста до 4% по итогам 2026 г., ожидая ускорения до 5,5% к 2027 г., отмечает агентство.

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Главный экономист Mizrahi Tefahot Bank Ронен Менахем назвал отчет «обнадеживающим», отметив, что «отскок» был ожидаем, но его величина превзошла прогнозы. При этом он предупредил о значительной волатильности данных, что затрудняет долгосрочные прогнозы.

Данные по росту могут повлиять на решение Банка Израиля по ключевой ставке 1 сентября, продолжает Bloomberg. В прошлом месяце регулятор снизил ставку до 3,5% – минимального уровня с конца 2022 г. – и дал сигнал о возможном дальнейшем смягчении. Инфляция в июле замедлилась до 1,5% в годовом выражении, что, по мнению Менахема, не создает «острой необходимости в немедленном снижении ставки».

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