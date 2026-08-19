Путин: дефицит консолидированного бюджета РФ составляет 160 млрд рублей
Дефицит консолидированного бюджета России составляет 160 млрд руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
«За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд руб., почти как год назад», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По августовским данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб. (+8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.). При этом нефтегазовые доходы сократились на 16,8% до 4,595 трлн руб. В Минфине объяснили это снижением цен на нефть в предыдущие периоды.
«Ведомости» писали 18 августа, что добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 383,69 млрд руб. Показатель за семь с половиной месяцев 2026 г. превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год.