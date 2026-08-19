Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,54-0,42%BRZL1 306+1,24%CHKZ16 650-3,2%IMOEX2 155,75+0,35%RTSI797,41+0,35%RGBI113,4-0,28%RGBITR766,96-0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Путин: дефицит консолидированного бюджета РФ составляет 160 млрд рублей

Максим Цуланов

Дефицит консолидированного бюджета России составляет 160 млрд руб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«За первое полугодие текущего года и доходы, и расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации выросли на 5,9%. Общий дефицит составил 160 млрд руб., почти как год назад», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По августовским данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб. (+8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.). При этом нефтегазовые доходы сократились на 16,8% до 4,595 трлн руб. В Минфине объяснили это снижением цен на нефть в предыдущие периоды.

«Ведомости» писали 18 августа, что добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 383,69 млрд руб. Показатель за семь с половиной месяцев 2026 г. превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год.

Читайте также:Внешний долг России вырос до $313 млрд
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь