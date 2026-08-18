Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 млрд рублей

Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 млрд рублейЗначительную часть этой суммы могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов в адрес государства
Безвозмездные поступления от бизнеса в федеральный бюджет на середину августа составили 383,69 млрд руб., следует из данных «Электронного бюджета», которые изучили «Ведомости». Показатель за семь с половиной месяцев 2026 г. уже превысил в 1,5 раза объем поступлений за весь прошлый год (251,3 млрд руб). Кроме того, это почти в 2,5 раза больше, чем было собрано на начало августа 2025 г. (173,4 млрд руб.). Если в предыдущие годы основную часть средств по этой статье (она появилась только в 2022 г.) бюджет получал за счет «налога на выход» иностранцев, то в этом – источником поступлений могли стать добровольные пожертвования крупных российских бизнесменов, анонсированные весной.
В конце марта на полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) от некоторых крупных предпринимателей прозвучала инициатива о добровольных пожертвованиях в бюджет, напомнил в разговоре с «Ведомостями» глава РСПП Александр Шохин. «То, что российский бизнес помогает бюджету, – это факт», – подчеркнул он. Как сказал президент России Владимир Путин, такие взносы – дело абсолютно добровольное, поэтому тут не может быть KPI, добавил Шохин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтверждал журналистам, что один из участников встречи президента с РСПП по своей инициативе предложил выделить крупную сумму денег на нужды государства. В бюджет стали поступать безвозмездные платежи от крупных российских бизнесменов, писал «Эксперт» со ссылкой на источники в начале июня. По словам одного из собеседников издания, по итогам года власти ожидают около 300 млрд руб. поступлений по этой статье. В законе о бюджете на 2026–2028 гг. Минфин прогнозировал поступление по 1,7 млрд руб. в год от такого вида доходов.
Судя по информации на сайте Минфина, основной поток взносов действительно стал формироваться после марта. Например, если за январь – март было переведено в федеральный бюджет от негосударственных организаций совокупно 15,6 млрд руб., то за апрель сумма выросла в 10 раз – до 159,7 млрд руб. В мае она увеличилась еще на 45,5% – до 232,3 млрд руб., в июне – на 27% до 294,4 млрд руб., а за июль и часть августа – еще на 30%. Совокупные поступления по этой статье в этом году стали рекордными с момента ее введения в Налоговый кодекс.
Это могут быть перечисления не только от корпоративных, но и личных, семейных фондов бизнесменов, отметил Шохин. «Когда поступила первая инициатива со стороны крупного предпринимателя [на встрече с президентом], речь шла о семейном бюджете. Каждый изыскивает свои возможности – семейные, корпоративные фонды», – добавил он. Кроме того, крупный бизнес определяет размер взноса исходя из ситуации в компаниях и с личными накоплениями, указал глава РСПП. «Главное для бизнеса – чтобы добровольные пожертвования не сопровождались увеличением фискальной нагрузки. Не в том смысле, что бизнес откупается, но должен быть выстроен баланс интересов между возможностями компаний и поддержкой бюджета», – подчеркнул Шохин.
Тема добровольных взносов на встрече Путина с бизнесом обсуждалась одновременно с другими механизмами покрытия дефицита бюджета – в частности, с введением налога на сверхприбыль прошлых лет (windfall tax) как системного решения. При этом, как говорил в начале апреля Шохин, условий для введения такого налога для российских компаний сейчас нет, так как многие из них «сидят в убытках». Впрочем, безвозмездные поступления от бизнеса за часть 2026 года уже превысили сборы windfall tax – федеральный бюджет от этого сбора получил 318,8 млрд руб. (налоговой базой был период 2021–2022 гг.). Дефицит федерального бюджета за январь – июль 2026 г. уже превысил план и составил 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП.
Раньше безвозмездные платежи действительно были связаны с выходом иностранцев, возможно, сейчас есть и прямые платежи от российского бизнеса, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. При этом, по его словам, потенциал участия крупного бизнеса в решении общегосударственных задач недоиспользован. «Здесь могут быть разные сюжеты – не только прямые выплаты в федеральный бюджет, но и решение социальных и экологических задач на региональном уровне», – отмечает эксперт.
Кроме того, финансирование инфраструктурных проектов, например строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург, может проходить с большим участием бизнеса, полагает эксперт. Климанов не исключает, что осенью правительство может рассмотреть вопрос введения налога на сверхприбыль для финансового сектора.
Сделки с иностранцами
Вероятно, безвозмездные поступления не связаны со сделками иностранцев – инструмент выхода из российских активов практически иссяк, подтверждают опрошенные «Ведомостями» юристы. По словам Шохина, инструмент перестал пользоваться популярностью, так как условия выхода теперь «довольно жесткие». При дисконте в 65% от стоимости актива, пошлине в 30% и «налоге на выход» в размере 5% многие приостановили запросы на продажу бизнеса, сообщил «Ведомостям» Шохин. При этом, по его словам, это все равно не может спасти иностранные компании от внешнего управления, если условия ведения бизнеса искусственно ограничиваются. В частности, бизнес просит президента ввести временное управление в российских юридических лицах одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Nestle, писал «Коммерсантъ» 17 августа.
Механизмом выхода иностранных компаний из капитала бизнес активно пользовался в 2022–2024 гг. По крайне мере в этот период было больше всего новостей об одобрении сделок правкомиссией по иностранным инвестициям. Например, разрешением властей на продажу российских активов воспользовались «Яндекс» (головная структура, зарегистрированная в Нидерландах), Henkel, «Балтика», нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon. В 2024 г. минимальный дисконт для продажи активов уходящими с российского рынка нерезидентами был увеличен с 50 до 60%.
Конкретный порядок уплаты комиссия определяет в решении по каждой сделке, но, как правило, взнос уплачивается частями: 25% в течение месяца после сделки и по 5% в течение одного года и двух лет, обращает внимание партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. Таким образом, в 2026 г. могли проходить отложенные платежи по сделкам предыдущих двух лет, рассчитанные по повышенной ставке. За последние три года обязательный взнос вырос с 10 до 35% рыночной стоимости актива, добавляет он. Сам платеж проводится платежным поручением на код бюджетной классификации доходов федерального бюджета. Стороны сделки сами определяют, кто из них осуществляет добровольный взнос в бюджет, но чаще всего эта обязанность ложится на плечи иностранного продавца.
«Ведомости» отправили запрос в Минфин.