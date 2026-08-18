Добровольные взносы бизнеса в бюджет составили рекордные 384 млрд рублей

Конкретный порядок уплаты комиссия определяет в решении по каждой сделке, но, как правило, взнос уплачивается частями: 25% в течение месяца после сделки и по 5% в течение одного года и двух лет, обращает внимание партнер Адвокатского бюро «Астериск» Федор Закабуня. Таким образом, в 2026 г. могли проходить отложенные платежи по сделкам предыдущих двух лет, рассчитанные по повышенной ставке. За последние три года обязательный взнос вырос с 10 до 35% рыночной стоимости актива, добавляет он. Сам платеж проводится платежным поручением на код бюджетной классификации доходов федерального бюджета. Стороны сделки сами определяют, кто из них осуществляет добровольный взнос в бюджет, но чаще всего эта обязанность ложится на плечи иностранного продавца.