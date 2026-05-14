Шохин рассказал про основные развилки по windfall tax

Вопрос введения windfall tax сложный и требует решения множества неизвестных, именно поэтому Минфин пока не может «положить проект на стол», рассказал в интервью «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В частности, нужно определить, что такое сверхприбыль, решить – включать ли дефлятор, привязанный к инфляции, изымать ли сверприбыль холдинга или отдельных юрлиц. На некоторых рынках действительно была очень благоприятная конъюнктура, но ситуация различается по отраслям даже внутри одной группы, говорит он. Шохин привел в пример ситуацию, при которой в одном подразделении холдинга (золотодобыче) может быть прибыль на фоне высоких мировых цен, а в другом (черной металлургии) она упала вдвое.