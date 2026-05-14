Шохин рассказал про основные развилки по windfall tax

Шохин рассказал про основные развилки по windfall taxДля повторного введения этого налога правительству предстоит разрешить несколько дискуссионных вопросов
Вопрос введения windfall tax сложный и требует решения множества неизвестных, именно поэтому Минфин пока не может «положить проект на стол», рассказал в интервью «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. В частности, нужно определить, что такое сверхприбыль, решить – включать ли дефлятор, привязанный к инфляции, изымать ли сверприбыль холдинга или отдельных юрлиц. На некоторых рынках действительно была очень благоприятная конъюнктура, но ситуация различается по отраслям даже внутри одной группы, говорит он. Шохин привел в пример ситуацию, при которой в одном подразделении холдинга (золотодобыче) может быть прибыль на фоне высоких мировых цен, а в другом (черной металлургии) она упала вдвое.
Кроме того, важно определить, как бизнес распоряжается возникшей сверхприбылью, считает Шохин. Если она распределяется между акционерами, а не направляется на погашение долгов и инвестиций – это одна ситуация. Если же она уходит на такие цели, как погашение долгов и продолжение инвестиционных проектов, то брать с такой компании нечего, полагает глава РСПП.