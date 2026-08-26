Казначейство перечислило в бюджеты 747 млрд рублей за первое полугодие
Федеральное казначейство в первом полугодии 2026 г. перечислило 747 млрд руб. в федеральный и региональные бюджеты. Об этом глава ведомства Роман Артюхин сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Из общей суммы 577 млрд руб. поступило в федеральный бюджет, еще 170 млрд руб. – в бюджеты регионов.
По словам Артюхина, правительственная комиссия постоянно контролирует исполнение бюджета, уделяя особое внимание управлению возможными рисками. «То есть мы понимаем, что будет через месяц, два, три. И соответственно, принимаются оперативные решения», – пояснил глава казначейства.
Артюхин также отметил, что Федеральное казначейство сохраняет позицию третьего администратора доходов бюджета. По его словам, этому способствует точность прогнозирования поступлений и бюджетных выплат.
25 августа глава Росимущества Вадим Яковенко сообщил, что ведомство в первом полугодии перечислило в федеральный бюджет 307 млрд руб. доходов от управления государственным имуществом. Более 260 млрд руб. из этой суммы обеспечили сделки по продаже госимущества.