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Главная / Экономика /

Казначейство перечислило в бюджеты 747 млрд рублей за первое полугодие

Елена Вострикова

Федеральное казначейство в первом полугодии 2026 г. перечислило 747 млрд руб. в федеральный и региональные бюджеты. Об этом глава ведомства Роман Артюхин сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Из общей суммы 577 млрд руб. поступило в федеральный бюджет, еще 170 млрд руб. – в бюджеты регионов.

По словам Артюхина, правительственная комиссия постоянно контролирует исполнение бюджета, уделяя особое внимание управлению возможными рисками. «То есть мы понимаем, что будет через месяц, два, три. И соответственно, принимаются оперативные решения», – пояснил глава казначейства.

Артюхин также отметил, что Федеральное казначейство сохраняет позицию третьего администратора доходов бюджета. По его словам, этому способствует точность прогнозирования поступлений и бюджетных выплат.

25 августа глава Росимущества Вадим Яковенко сообщил, что ведомство в первом полугодии перечислило в федеральный бюджет 307 млрд руб. доходов от управления государственным имуществом. Более 260 млрд руб. из этой суммы обеспечили сделки по продаже госимущества.