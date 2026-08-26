Казначейство перечислило в бюджеты 747 млрд рублей за первое полугодие

По словам Артюхина, правительственная комиссия постоянно контролирует исполнение бюджета, уделяя особое внимание управлению возможными рисками. «То есть мы понимаем, что будет через месяц, два, три. И соответственно, принимаются оперативные решения», – пояснил глава казначейства.