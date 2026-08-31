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Главная / Экономика /

Аксенов: с 1 сентября цена АИ-95 в Крыму не превысит 100 рублей за литр

Сергей Пахомов

Стоимость бензина марки АИ-95 на заправках сетей ТЭС и АТАН с 1 сентября не будет превышать 100 руб. за литр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

По его словам, такой цены получилось добиться благодаря тому, что АИ-95 поступил на заправки в значительно большем объеме. Глава региона отметил, что работа в этом направлении ведется совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развозжаевым.

Аксенов добавил, что бензин марки АИ-92 и дизельное топливо определенное время еще будут в дефиците, но все следующие партии, поступившие в продажу, будут реализовываться по цене не выше 100 руб. за литр.

«Еще раз о ситуации с 92‑м. Форс‑мажор действительно был, и хочу, чтобы понимание было полным: никто никого не обманывал, причина простая – объем топлива в продаже оказался недостаточным», – заявил глава региона, подчеркнув, что подобного больше не повторится.

27 августа вице-премьер РФ Александр Новак в ходе совещания по ситуацией с бензином сообщил, что Федеральная антимонопольная служба ведет работу по обеспечению обоснованного уровня цен на нефтепродукты.

26 августа Росстат зафиксировал снижение цен на бензин в Крыму, который подешевел на 8,5%. Однако в большинстве регионов, по данным ведомства, стоимость бензина подскочила.

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