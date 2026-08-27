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Главная / Бизнес /

ФАС рассмотрит экономическое обоснование цен на нефтепродукты

Максим Цуланов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) занимается обеспечением экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке, проведенного вице-премьером Александром Новаком.

«Ведется активная работа со всеми участниками рынка в целях обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей», – говорится в сообщении.

Участие в совещании приняли представители Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза, отраслевых компаний. В Минэнерго доложили о ситуации на рынке топлива, балансе производства и поставок, объемах импорта. Отраслевые компании сообщили о выполнении поставок на внутренний рынок, включая обеспечение северного завоза и проведение сезонных работ сельхозпроизводителями.

26 августа Росстат зафиксировал рост цен на бензин в большинстве регионов РФ за неделю. Цены в среднем росли на 0,9% в 55 субъектах. Средняя цена за литр бензина по стране на 24 августа составила 77,05 руб. против 76,38 руб. на 17 августа. Средняя стоимость бензина АИ-92 увеличилась с 72,49 до 73,08 руб. за литр, бензина АИ-95 – с 78,58 до 79,32 руб. Цена бензина марок АИ-98 и выше выросла со 101,89 до 102,20 руб. за литр.

В консалтинговой компании Б1 заявляли «Ведомостям», что бензин может дорожать на 1–2% в месяц до конца года.

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