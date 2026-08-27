ФАС рассмотрит экономическое обоснование цен на нефтепродукты

26 августа Росстат зафиксировал рост цен на бензин в большинстве регионов РФ за неделю. Цены в среднем росли на 0,9% в 55 субъектах. Средняя цена за литр бензина по стране на 24 августа составила 77,05 руб. против 76,38 руб. на 17 августа. Средняя стоимость бензина АИ-92 увеличилась с 72,49 до 73,08 руб. за литр, бензина АИ-95 – с 78,58 до 79,32 руб. Цена бензина марок АИ-98 и выше выросла со 101,89 до 102,20 руб. за литр.