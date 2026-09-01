Путин: доля нацвалют в расчетах с партнерами по ШОС превышает 98%

Министр финансов Антон Силуанов говорил осенью прошлого года о ненадежности американского доллара. Он уточнял, что у Москвы нет задачи дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты. С основными торговыми партнерами БРИКС российская сторона рассчитывается в нацвалютах.