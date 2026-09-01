Путин: доля нацвалют в расчетах с партнерами по ШОС превышает 98%
Доля расчетов в национальных валютах с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) превышает 98%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС.
«Во взаиморасчетах наших государств все шире используют национальные валюты, в операциях России с участниками организации их доля составляет более 98%», – сказал он.
В ноябре 2025 г. Путин говорил, что расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%.
Министр финансов Антон Силуанов говорил осенью прошлого года о ненадежности американского доллара. Он уточнял, что у Москвы нет задачи дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты. С основными торговыми партнерами БРИКС российская сторона рассчитывается в нацвалютах.
Кремль также заявлял, что Россия использует нацвалюты в расчетах не из-за неприязни к доллару. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что расчеты в нацвалютах связаны с решением западных стран ограничить использование американской валюты для расчетов.