Минэк ожидает выхода бюджета на нулевой дефицит в 2028-2029 годах

По данным макроэкономического опроса ЦБ, опрошенные регулятором аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026 г. с 6,2 до 6,6%. Ожидается, что в 2027 г. инфляция замедлится до 4,6% и будет находиться вблизи цели в 2028–2029 гг. Прогнозы по ключевой ставке почти не изменились – 14,5% годовых в 2026 г. Это предполагает, что на остаток года средняя ключевая ставка составит 13,7% годовых. Прогнозы роста ВВП в 2026–2027 гг. понижены на 0,1 п. п. до 0,5% и 1,2% соответственно. Ожидается больший дефицит консолидированного бюджета – 3,5% ВВП (больше на 0,3 п. п.) в 2026 г., 2,6% ВВП (больше на 0,1 п. п.) в 2027 г.