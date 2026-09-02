Минэк ожидает выхода бюджета на нулевой дефицит в 2028-2029 годах
Минэкономразвития рассчитывает на поэтапную нормализацию бюджетного баланса и выход на параметры бездефицитного бюджета в 2028-2029 г. Об этом министр экономического развития Максим Решетников заявил в интервью РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
По его словам, скорость сокращения дефицита будет определять объем государственных заимствований и ту долю кредитных ресурсов, которая останется частному сектору. Важную роль в этом процессе будет играть уровень ключевой ставки ЦБ, отметил Решетников.
Министр также сообщил, что в 2026 г. российская экономика, вероятно, покажет результат немного лучше весенней оценки. Сейчас Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 0,6% против 0,4% в апрельском прогнозе. Решетников отметил, что с 2028 г. предполагается постепенный переход к параметрам бездефицитного бюджета, а нормализация ставок должна создать условия для возвращения инвестиционного роста.
В текущем периоде основным фактором экономической активности министр назвал бюджетный спрос и бюджетный импульс. Существенную роль, по его словам, играет также частное потребление. При этом параметры денежно-кредитной политики, по оценке Решетникова, нельзя рассматривать отдельно от бюджетных показателей.
По данным макроэкономического опроса ЦБ, опрошенные регулятором аналитики повысили прогнозы по инфляции на 2026 г. с 6,2 до 6,6%. Ожидается, что в 2027 г. инфляция замедлится до 4,6% и будет находиться вблизи цели в 2028–2029 гг. Прогнозы по ключевой ставке почти не изменились – 14,5% годовых в 2026 г. Это предполагает, что на остаток года средняя ключевая ставка составит 13,7% годовых. Прогнозы роста ВВП в 2026–2027 гг. понижены на 0,1 п. п. до 0,5% и 1,2% соответственно. Ожидается больший дефицит консолидированного бюджета – 3,5% ВВП (больше на 0,3 п. п.) в 2026 г., 2,6% ВВП (больше на 0,1 п. п.) в 2027 г.
По августовским данным Минфина, федеральный бюджет РФ в январе – июле 2026 г. был исполнен с дефицитом в размере 6,455 трлн руб., или 2,8% ВВП. Доходы федерального бюджета за семь месяцев составили 22,112 трлн руб. (+8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.).