ФАС России проверит ценообразование на сахар
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку ценообразования на сахар-песок в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль и август 2026 г, сообщили в ФАС.
Торговые сети должны предоставить информацию о еженедельной динамике цен на сахар с 1 июля по 31 августа. ФАС будет учитывать все товарные позиции, которые организации закупают и реализуют, независимо от ценового сегмента продукции.
Полученные сведения ведомство намерено использовать для оценки обоснованности розничных цен на сахар. Отдельное внимание служба уделит тому, насколько изменения закупочной стоимости отражаются на конечной цене товара для покупателей.
По итогам изучения представленных данных ФАС оценит действия торговых сетей с точки зрения соблюдения антимонопольного законодательства и при выявлении оснований для вмешательства служба примет соответствующие меры антимонопольного реагирования.
По данным Росстата, с начала года по 31 августа сахар подорожал на 25,83%. При этом рост цены носил практически непрерывный характер: с начала года не было ни одного недельного периода, отслеживаемого Росстатом, когда сахар дешевел.
1 сентября сообщалось, что розничная цена сахара в России за год выросла на 17,8%, а с начала 2026 г. – на 25,7%. После двух лет снижения цен производители начали перекладывать в стоимость продукции возросшие издержки, а также увеличили интерес к экспорту на фоне роста цен на мировом рынке. Согласно сведениям Росстата на 24 августа, средняя розничная цена сахара в России составила 85,3 руб. за 1 кг. За последний месяц продукт подорожал на 6,9%.
25 августа октябрьский фьючерс на сахар на бирже ICE Futures подорожал на 1,76% относительно предыдущего закрытия и достиг 18,54 цента за фунт. Это максимальная стоимость контракта с 8 апреля 2025 г. С начала августа мировые цены на сахар увеличились на 26,5%.