ФАС России проверит ценообразование на сахар

1 сентября сообщалось, что розничная цена сахара в России за год выросла на 17,8%, а с начала 2026 г. – на 25,7%. После двух лет снижения цен производители начали перекладывать в стоимость продукции возросшие издержки, а также увеличили интерес к экспорту на фоне роста цен на мировом рынке. Согласно сведениям Росстата на 24 августа, средняя розничная цена сахара в России составила 85,3 руб. за 1 кг. За последний месяц продукт подорожал на 6,9%.