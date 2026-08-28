Мировые цены на сахар выросли до максимального уровня с апреля 2025 года

21 августа ФАС сообщила, что цены на «социальные» позиции сахара в шести регионах России снизились в среднем на 7%, а торговые наценки в 12 регионах – на 7,4%. Снижение стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка, заключенных в рамках разработанного ФАС постановления правительства № 662. Ведомство отмечает эффект от применения этого механизма в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Ульяновской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Калужской и Ивановской областях, а также в Карелии, Коми, Крыму и Тыве.