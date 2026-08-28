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Мировые цены на сахар выросли до максимального уровня с апреля 2025 года

Ксения Наумчик

Биржевые котировки сахара выросли почти на 2%, достигнув максимального уровня с апреля 2025 г., следует из данных ICE Futures.

К 10:49 мск октябрьский фьючерс на сахар подорожал на 1,76% относительно предыдущего закрытия и достиг 18,54 цента за фунт. Это максимальная стоимость контракта с 8 апреля 2025 г.

Рост котировок заметно ускорился в августе. С начала месяца мировые цены на сахар увеличились на 26,5%, свидетельствуют данные биржи.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 18 по 24 августа составила 0,01% после дефляции на 0,02% неделей раньше. С начала года цены выросли на 4,68%. Сильнее всего выросли цены на сахар – на 1,6%, гречку – на 1,1% и пшено – на 0,7%.

21 августа ФАС сообщила, что цены на «социальные» позиции сахара в шести регионах России снизились в среднем на 7%, а торговые наценки в 12 регионах – на 7,4%. Снижение стало результатом соглашений между региональными властями и участниками рынка, заключенных в рамках разработанного ФАС постановления правительства № 662. Ведомство отмечает эффект от применения этого механизма в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Ульяновской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Калужской и Ивановской областях, а также в Карелии, Коми, Крыму и Тыве.

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