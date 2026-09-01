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Главная / Экономика /

Стоимость сахара за год выросла на 17,8%

Ксения Наумчик

Розничная цена сахара в России за год выросла на 17,8%, а с начала 2026 г. – на 25,7%. После двух лет снижения цен производители начали перекладывать в стоимость продукции возросшие издержки, а также увеличили интерес к экспорту на фоне роста цен на мировом рынке, обратил внимание «Коммерсантъ».

По данным Росстата на 24 августа, средняя розничная цена сахара в России составила 85,3 руб. за 1 кг. За последний месяц продукт подорожал на 6,9%. Для сравнения, с января по конец августа 2025 г. сахар в стране подешевел на 1%.

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов сообщил «Коммерсанту», что повышение отпускных цен наблюдается с июня. Первые пять месяцев 2026 г. сахар, по его словам, стоил дешевле, чем годом ранее.

В Минсельхозе связывают текущее повышение цен в том числе с сезонным фактором: летом спрос на сахар традиционно растет со стороны населения и пищевой промышленности. При этом уровень самообеспеченности России сахаром в 2025 г. составил 104,9%. В министерстве также отметили, что за август оптовые цены на сахар снизились на 1,6%.

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Одновременно выросла себестоимость производства сахара из-за удорожания семян, техники, логистики и оплаты труда. Дополнительным фактором стал рост экспорта. По данным федерального центра «Агроэкспорт», в январе-марте 2026 г. Россия экспортировала 190 000 т сахара на $125 млн – на 28% и 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

25 августа октябрьский фьючерс на сахар на бирже ICE Futures подорожал на 1,76% относительно предыдущего закрытия и достиг 18,54 цента за фунт. Это максимальная стоимость контракта с 8 апреля 2025 г. Рост котировок заметно ускорился в августе. С начала месяца мировые цены на сахар увеличились на 26,5%, свидетельствуют данные биржи.

ФАС России 21 августа сообщила, что цены на «социальные» позиции сахара в шести регионах России снизились в среднем на 7%, а торговые наценки в 12 регионах – на 7,4%.

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