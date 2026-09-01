Стоимость сахара за год выросла на 17,8%

Розничная цена сахара в России за год выросла на 17,8%, а с начала 2026 г. – на 25,7%. После двух лет снижения цен производители начали перекладывать в стоимость продукции возросшие издержки, а также увеличили интерес к экспорту на фоне роста цен на мировом рынке, обратил внимание «Коммерсантъ».