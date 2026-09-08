Решетников: товарооборот ЕАЭС и Вьетнама за десять лет вырос вдвое

1 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что товарооборот с партнерами по ШОС превысил $400 млрд в 2025 г. В сентябре 2025 г. Решетников говорил, что по итогам 2024 г. товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях. С 2019 г., когда была принята программа торгово-экономического сотрудничества, совокупный ВВП государств – членов объединения вырос на 55%, отмечал он. Товарооборот с миром увеличился на 33%, а объем торговли услугами – почти на 40%.