Решетников: товарооборот ЕАЭС и Вьетнама за десять лет вырос вдвое
Товарооборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Вьетнамом за десять лет действия соглашения о зоне свободной торговли увеличился в два раза. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, комментируя итоги российско-вьетнамских переговоров в Доме правительства.
Положительная динамика сохраняется и в текущем году: объем взаимной торговли вырос на 14%. Россия расширяет экспорт во Вьетнам продовольствия, металлов и удобрений, осваивая рынок по широкому спектру товарных позиций. При этом, по словам Решетникова, следующим важным этапом должно стать развитие взаимных инвестиций.
Интерес к российским активам уже проявляют вьетнамские компании. В частности, бизнес из Вьетнама рассматривает возможность вложений в российский агропромышленный комплекс и производство пищевой продукции. Российские компании, в свою очередь, заинтересованы в увеличении поставок во Вьетнам сжиженного природного газа и нефтепродуктов.
Еще одним направлением сотрудничества может стать автомобильная промышленность. По словам министра, российский бизнес заинтересован в развитии автопроизводства во Вьетнаме, которое изначально предусматривалось соглашением о зоне свободной торговли. Для ускорения инвестиционного взаимодействия стороны намерены подписать меморандум с Министерством финансов Вьетнама, отметил Решетников.
1 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что товарооборот с партнерами по ШОС превысил $400 млрд в 2025 г. В сентябре 2025 г. Решетников говорил, что по итогам 2024 г. товарооборот со странами ШОС увеличился на 7,5%, обновив исторический максимум в абсолютных показателях. С 2019 г., когда была принята программа торгово-экономического сотрудничества, совокупный ВВП государств – членов объединения вырос на 55%, отмечал он. Товарооборот с миром увеличился на 33%, а объем торговли услугами – почти на 40%.
Товарооборот между странами ЕАЭС и ШОС в 2025 г. составил $368 млрд, а доля стран ШОС во внешнеторговом обороте достигла 50%, говорил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев в апреле.