Кремль: повышение налогов из-за дефицита бюджета не обсуждается

Кремль: повышение налогов из-за дефицита бюджета не обсуждаетсяС начала года расходы превысили доходы на 5,8 трлн рублей
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность повышения налогов на фоне роста дефицита бюджета. По его словам, макроэкономическая стабильность в стране обеспечена, а текущие показатели дефицита не вызывают серьезной обеспокоенности.
«Об этом речи не шло. Вы знаете, что упомянутый вами показатель – эта цифра подвижная. Эта цифра не является, скажем так, показателем, который должен вызывать какую-то сильную обеспокоенность. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечивается», – ответил Песков на брифинге на вопрос о возможном повышении налогов.
Дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП. Глава ведомства Антон Силуанов еще в июне предупреждал, что дефицит «несколько возрастет» по сравнению с планом.
Песков подчеркнул, что правительство постоянно занимается вопросами экономического развития, в том числе на совещаниях с главой государства. Он также отметил, что данные о дефиците бюджета не являются статичными и могут корректироваться.
Закон о федеральном бюджете на 2026 г. и плановый период 2027–2028 гг. был подписан президентом Владимиром Путиным в ноябре 2025 г. Тогда Путин называл заложенный в нем дефицит умеренным. В августе президент сообщал, что дефицит консолидированного бюджета РФ за первое полугодие составил 160 млрд руб.