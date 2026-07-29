ФНС: повышение НДС до 22% принесло бюджету 426 млрд рублей за полугодие
Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% обеспечило дополнительные поступления в бюджет в размере 426 млрд руб. за первое полугодие 2026 г. Об этом руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
По данным налоговой, в рамках корректировки порогов дохода для уплаты налога на добавленную стоимость на УСН налогоплательщики с доходом от 20 до 60 млн перечислили в бюджет 108 млрд руб., а компании и предприниматели с доходом от 60 млн до 450 млн руб. – 415 млрд руб. Глава ФНС также отметил рост поступлений по страховым взносам и НДФЛ. По итогам первого полугодия они увеличились на 13%.
«Речь идет даже не столько о самом налоге, сколько о самой базе. Это именно рост дохода, который обеспечивает этот рост. Поэтому здесь мы тоже видим, что все стабильно», – сказал Егоров.
По данным ФНС, за январь – июнь 2026 г. поступления в бюджетную систему России достигли 31 трлн руб., что на 8%, или 2,4 трлн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы региональных бюджетов также выросли на 8%, федерального бюджета – на 6%, или на 765 млрд руб. При этом около 90% доходов федерального бюджета пришлось на несырьевые поступления, которые увеличились на 25%.
В ноябре 2025 г. президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение ставки НДС до 22% с 2026 г., а также поэтапное снижение порога годовой выручки для обязательной уплаты НДС предпринимателями на УСН. Изначально предполагалось снизить его с 60 млн до 20 млн руб. в 2026 г., затем до 15 млн руб. в 2027 г. и до 10 млн руб. в 2028 г.
Но 5 июня на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин предложил отложить дальнейшее снижение порога и сохранить его на уровне 20 млн руб.