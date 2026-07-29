ФНС: повышение НДС до 22% принесло бюджету 426 млрд рублей за полугодие

По данным ФНС, за январь – июнь 2026 г. поступления в бюджетную систему России достигли 31 трлн руб., что на 8%, или 2,4 трлн руб., больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы региональных бюджетов также выросли на 8%, федерального бюджета – на 6%, или на 765 млрд руб. При этом около 90% доходов федерального бюджета пришлось на несырьевые поступления, которые увеличились на 25%.