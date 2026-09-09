С начала сентября инфляция в России составила 0,05%

Смартфоны подорожали на 2,4% за неделю, а телевизоры – на 1,5%. Отечественные легковые автомобили прибавили 0,9% в цене, а иностранные только 0,3%. Подорожали детские подгузники и гигиенические прокладки – на 0,8%. Зубные щетки и туалетная бумага стали стоить на 0,3% больше, а стиральные порошки – на 0,2%.