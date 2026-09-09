С начала сентября инфляция в России составила 0,05%
В период с 1 по 7 сентября индекс потребительских цен составил 100,05%, с начала года – 104,72%. Такие данные предоставил Росстат.
За первую неделю сентября подорожали куриные яйца (+1,8%), гречка (+1,7%), пшено (+0,8%), сахар-песок (+0,6%), соль (+0,5%). Цены на куриное мясо и мороженую рыбу выросли на 0,4%, на пшеничный хлеб и макароны – на 0,3%. Пшеничная мука, вермишель, сливочное и подсолнечное масло, а также обеды в столовых, кафе и закусочных выросли на 0,2%.
Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 1,8%. Больше всего подешевели белокочанная капуста (-4,9%), морковь (-4,7%), картофель (-4,6%), свекла (-3,2%), лук репчатый (-2,5%) и яблоки (-2,1%). Отдельно огурцы подорожали на 0,5%, бананы – на 0,4%, а помидоры – на 0,1%.
Среди медикаментов подорожали активированный уголь (+0,8%), нимесулид (+0,6%), нафазолин (+0,4%). Цены на валидол, пенталгин и левомеколь выросли на 0,3%, на метамизол натрия и ренгалин – на 0,2%. Снизились цены на корвалол (-0,8%).
Смартфоны подорожали на 2,4% за неделю, а телевизоры – на 1,5%. Отечественные легковые автомобили прибавили 0,9% в цене, а иностранные только 0,3%. Подорожали детские подгузники и гигиенические прокладки – на 0,8%. Зубные щетки и туалетная бумага стали стоить на 0,3% больше, а стиральные порошки – на 0,2%.
Снизилась средняя стоимость поездок на Черноморское побережье России (-6%), путевок в дома отдыха, пансионаты (-1,3%) и санатории (-0,9%), проживания в гостиницах рейтингом 4* и 5* (-1,2%). На 3,2% выросла стоимость поездок на отдых в отдельные страны Юго-Восточной Азии.
Дефицит федерального бюджета за январь – август составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос в 1,5 раза. При этом законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн руб., или 1,6% ВВП.