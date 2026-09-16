Советник главы ЦБ РФ: инфляция с учетом роста тарифов ЖКУ приблизится к 7%
Инфляция в России с учетом повышения тарифов ЖКУ приблизится к верхней границе прогноза ЦБ в 7%. Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
Индексация тарифов ЖКУ запланирована на 1 октября 2026 г. По словам Тремасова, она добавит к годовой инфляции около 0,7 п. п.
«У нас сейчас 6,3%, а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта», – сказал Тремасов (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что с учетом предстоящей индексации инфляция фактически находится вблизи верхней границы прогноза регулятора.
11 сентября ЦБ РФ сообщил, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка в России сохраняются повышенными, несмотря на разнонаправленную динамику. Это может препятствовать устойчивому замедлению инфляции. Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 7 сентября, составила 6,3%. В июле текущий рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 11,6% в пересчете на год после 5,3% в среднем во II квартале 2026 г. Базовая инфляция увеличилась до 7% с 4,6%.
Совет директоров ЦБ решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики.