Советник главы ЦБ РФ: инфляция с учетом роста тарифов ЖКУ приблизится к 7%

«У нас сейчас 6,3%, а повышение тарифов было перенесено на октябрь. Если бы на самом деле повышение тарифов состоялось 1 июля, мы бы сейчас уже были на уровне 7%, потому что повышение тарифов прямым образом добавляет вот эти 0,7 пункта», – сказал Тремасов (цитата по «Интерфаксу»). Он отметил, что с учетом предстоящей индексации инфляция фактически находится вблизи верхней границы прогноза регулятора.