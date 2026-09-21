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Главная / Экономика /

Минфин прорабатывает налоговые поправки по учету расходов на оборону

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Минфин совместно с представителями различных отраслей прорабатывает изменения налогового законодательства, которые позволят учитывать расходы компаний на оборону и восстановление объектов. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Поправки планируется внести осенью.

«В части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов – мы сейчас совместно с представителями различных отраслей прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. Нужны будут изменения. Я думаю, что осенью внесем», – сказал Сазанов (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, поправки будут касаться широкого спектра отраслей.

6 августа Сазанов сообщал о возможности расширить перечень расходов компаний, учитываемых при расчете налога на прибыль. Речь шла о затратах на защиту от террористических атак. Тогда замминистра говорил, что поправки могут распространить на правоотношения с 2026 г., при этом вопрос необходимо согласовать с регионами, поскольку налог на прибыль поступает в том числе в их бюджеты.

17 сентября первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о необходимости помочь бизнесу компенсировать затраты на защиту от угроз беспилотников. Еще одной мерой поддержки может стать мораторий на проверки пострадавших компаний: 18 сентября «Ведомости» выяснили, что правительство готовит приостановку плановых и части внеплановых контрольных мероприятий для них на 2026–2027 гг.

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