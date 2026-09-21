Минфин прорабатывает налоговые поправки по учету расходов на оборону

6 августа Сазанов сообщал о возможности расширить перечень расходов компаний, учитываемых при расчете налога на прибыль. Речь шла о затратах на защиту от террористических атак. Тогда замминистра говорил, что поправки могут распространить на правоотношения с 2026 г., при этом вопрос необходимо согласовать с регионами, поскольку налог на прибыль поступает в том числе в их бюджеты.