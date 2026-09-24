Костин назвал российскую экономику устойчивой к внешним вызовам

2 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России по итогам года с 0,4 до 0,6%. За январь – июль экономика выросла на 0,6% год к году, при этом в июле темпы роста замедлились до 0,6% после 1,7% в июне. Ведомости