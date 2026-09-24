Костин назвал российскую экономику устойчивой к внешним вызовам
Российская экономика успешно преодолевает сложности последних лет, заявил председатель правления ВТБ Андрей Костин. По его оценке, экономика страны продемонстрировала устойчивость к внешним вызовам.
«Все эти годы экономика Российской Федерации успешно преодолевает все сложности», – сказал Костин.
2 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП России по итогам года с 0,4 до 0,6%. За январь – июль экономика выросла на 0,6% год к году, при этом в июле темпы роста замедлились до 0,6% после 1,7% в июне. Ведомости
11 сентября Росстат подтвердил рост ВВП во II квартале на 1,3% в годовом выражении после снижения на 0,2% в I квартале. В первом полугодии российская экономика выросла на 0,6%. Ведомости
17 сентября президент Владимир Путин оценил рост ВВП России по итогам 2026 г. в пределах 1%. Он также заявил, что российские предприятия работают устойчиво, а безработица остается около исторического минимума и составляет 2,3%. Ведомости