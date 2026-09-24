Кремль отказался комментировать проект бюджета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать предложенные Минфином налоговые изменения в рамках проекта федерального бюджета на 2027–2029 гг. Он переадресовал соответствующие вопросы правительству и самому министерству.
«Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им и комментировать», – сказал Песков.
Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие три года и пакет поправок в Налоговый кодекс. В частности, ведомство предложило ввести НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, а также расширить применение прогрессивной шкалы НДФЛ на ряд «пассивных» доходов. В проекте также предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты для отдельных добывающих компаний.
27 мая статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что решений о введении налога на сверхприбыль компаний пока нет. По его словам, возможные меры планировалось рассматривать при подготовке бюджета на 2027–2029 гг. с учетом потребностей федерального бюджета.