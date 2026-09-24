Кремль отказался комментировать проект бюджета

Минфин внес в правительство проект бюджета на ближайшие три года и пакет поправок в Налоговый кодекс. В частности, ведомство предложило ввести НДС в 22% на товары электронной трансграничной торговли, а также расширить применение прогрессивной шкалы НДФЛ на ряд «пассивных» доходов. В проекте также предусмотрена донастройка налогообложения природной ренты для отдельных добывающих компаний.