Силуанов назвал фейком сообщения о планах повысить налоги в России
Сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады в России являются фейковыми вбросами. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил «РИА Новости».
Силуанов подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже приняты, и теперь экономике нужны другие меры – создание условий для финансовой устойчивости и роста доходов населения. Силуанов также отметил, что работа сейчас сосредоточена на оптимизации расходной части бюджета для его сбалансированности, что является условием макроэкономической стабильности.
По его словам, результаты охлаждения экономики уже видны: инфляция и процентные ставки снижаются.
12 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что за последние три года рост российской экономики был 10% в реальном выражении. По его словам, экономика РФ является четвертой в мире по паритету покупательной способности.