Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,785-0,59%BISVP10,48+0,87%KLVZ2,79+1,82%IMOEX2 683,89-0,23%RTSI1 145,83-0,23%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Главная / Политика /

Силуанов назвал фейком сообщения о планах повысить налоги в России

Ведомости

Сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады в России являются фейковыми вбросами. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил «РИА Новости».

Силуанов подчеркнул, что основные изменения в налоговой системе уже приняты, и теперь экономике нужны другие меры – создание условий для финансовой устойчивости и роста доходов населения. Силуанов также отметил, что работа сейчас сосредоточена на оптимизации расходной части бюджета для его сбалансированности, что является условием макроэкономической стабильности.

По его словам, результаты охлаждения экономики уже видны: инфляция и процентные ставки снижаются.

12 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что за последние три года рост российской экономики был 10% в реальном выражении. По его словам, экономика РФ является четвертой в мире по паритету покупательной способности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её