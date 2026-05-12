Путин встретился с главой Минэка Решетниковым. Главное

Путин встретился с главой Минэка Решетниковым. ГлавноеВозможность смягчения ДКП, цикличность экономики и «период донастройки»
Президент России Владимир Путин вечером 12 мая провел встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Как пояснил Путин, он решил «обменяться мнениями» с министром перед традиционным совещанием по экономическим вопросам, которое должно пройти в ближайшее время.
«Ведомости» собрали главные тезисы.
Четвертая экономика в мире
Последние три года рост российской экономики был 10% в реальном выражении. «Это очень хорошие темпы», – обратился Решетников к Путину.
Экономика РФ – четвертая в мире по паритету покупательной способности. Глава Минэка выразил надежду, что эту позицию удастся удержать.
Несмотря на внешние вызовы и санкции, российская экономика проявила себя достойно. Ситуация сейчас выравнивается.
С 2017 г. удалось года ощутимо сократить разрыв с США: тогда ВВП РФ составлял 43% от американского, в 2025 г. - уже почти 56%. «А вот, например, наши европейские, многие, значит, соседи, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики», – подчеркнул глава министерства.
Новая фаза
В 2026 г. рост ВВП России замедлится до 0,4%. В 2023-2024 гг. темпы роста превышали 4%.
За периодами роста экономики всегда следует «период донастройки». Именно такой период сейчас и начался в РФ. «Надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации», – объясняет Решетников.
Возможность смягчения ДКП
Зарплаты россиян в реальном выражении растут больше чем на 8%.
Рост реальных доходов населения в первом квартале составил 2,6%. Инфляция – 5,6% по данным на 4 мая.
Текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, считают в Минэке.
Онлайн-платформы
В платформенную экономику в России вовлечены 1 млн компаний. Они «по большому счету, зависят от десятка платформ».
«Они маленькие, а те – суперкрупные. Поэтому надо находить баланс», – призвал Решетников.
Глава МЭР также выступил за честную конкуренцию российских и иностранных продавцов. «Разные скидки для, например, китайских компаний, которые здесь продают, и для российских. Конечно, для нас, с нашей точки зрения, это неприемлемо», – отметил министр.
Иностранные продавцы расширяют импорт и обеспечивают соревновательность.
Из части в бизнес-сообщество
Минэк разрабатывают программу вовлечения ветеранов спецоперации в малый бизнес. «Возвращаются такие с идеями, с энергией, с желанием», – подчеркнул Решетников. А предпринимательство – это в первую очередь «про энергию».
Программу курирует фонд «Защитники Отечества».