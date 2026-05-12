Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 146+0,81%CNY Бирж.10,849+0,22%IMOEX2 689,96+1,24%RTSI1 148,42+1,94%RGBI119,53-0,13%RGBITR782,47-0,09%
Главная / Экономика /

Путин встретился с главой Минэка Решетниковым. Главное

Возможность смягчения ДКП, цикличность экономики и «период донастройки»
Анна Бойцова
Пресс-служба президента РФ
Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин вечером 12 мая провел встречу с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля. Как пояснил Путин, он решил «обменяться мнениями» с министром перед традиционным совещанием по экономическим вопросам, которое должно пройти в ближайшее время.

«Ведомости» собрали главные тезисы.

Четвертая экономика в мире

  • Последние три года рост российской экономики был 10% в реальном выражении. «Это очень хорошие темпы», – обратился Решетников к Путину.

  • Экономика РФ – четвертая в мире по паритету покупательной способности. Глава Минэка выразил надежду, что эту позицию удастся удержать.

  • Несмотря на внешние вызовы и санкции, российская экономика проявила себя достойно. Ситуация сейчас выравнивается.

  • С 2017 г. удалось года ощутимо сократить разрыв с США: тогда ВВП РФ составлял 43% от американского, в 2025 г. -  уже почти 56%. «А вот, например, наши европейские, многие, значит, соседи, как правило, разрыв увеличивали, то есть они отставали от экономики», – подчеркнул глава министерства.

Новая фаза

  • В 2026 г. рост ВВП России замедлится до 0,4%. В 2023-2024 гг. темпы роста превышали 4%.

  • За периодами роста экономики всегда следует «период донастройки». Именно такой период сейчас и начался в РФ. «Надо понимать, что экономика всегда развивается циклично, и за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации», – объясняет Решетников.

Возможность смягчения ДКП

  • Зарплаты россиян в реальном выражении растут больше чем на 8%.

  • Рост реальных доходов населения в первом квартале составил 2,6%. Инфляция – 5,6% по данным на 4 мая.

  • Текущая ситуация дает возможность для смягчения денежно-кредитной политики Центробанка, считают в Минэке.

Почему Минэк значимо понизил прогноз по росту ВВП до 0,4% в 2026 году

Экономика

Онлайн-платформы

  • В платформенную экономику в России вовлечены 1 млн компаний. Они «по большому счету, зависят от десятка платформ».

    «Они маленькие, а те – суперкрупные. Поэтому надо находить баланс», – призвал Решетников.

  • Глава МЭР также выступил за честную конкуренцию российских и иностранных продавцов. «Разные скидки для, например, китайских компаний, которые здесь продают, и для российских. Конечно, для нас, с нашей точки зрения, это неприемлемо», – отметил министр.

    Иностранные продавцы расширяют импорт и обеспечивают соревновательность.

Из части в бизнес-сообщество

  • Минэк разрабатывают программу вовлечения ветеранов спецоперации в малый бизнес. «Возвращаются такие с идеями, с энергией, с желанием», – подчеркнул Решетников. А предпринимательство – это в первую очередь «про энергию».

  • Программу курирует фонд «Защитники Отечества».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её