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Главная / Экономика /

Силуанов: МРОТ в 2027 году повысят на 6,8%

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 г. увеличится на 6,8% и составит 28 935 руб. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на заседании правительства. Глава Минфина заверил, что власти выполнят задачу по повышению МРОТ до 35 000 руб. к 2030 г.

Сейчас МРОТ составляет 27 093 руб. Таким образом, в 2027 г. показатель увеличится на 1842 руб. Минимальный размер оплаты труда определяет нижнюю границу зарплаты сотрудника, который полностью отработал норму рабочего времени.

С 1 января 2026 г. МРОТ вырос с 22 440 до 27 093 руб. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 г. Повышение затронуло около 5 млн работников.

7 июня 2024 г. Путин объявил о привязке МРОТ к медианной зарплате: с 2025 г. показатель должен составлять не менее 48% от нее. 7 мая 2024 г. президент поручил увеличить МРОТ к 2030 г. как минимум до 35 000 руб. по сравнению с уровнем 2023 г. Эта цель закреплена в указе о национальных целях развития России.

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