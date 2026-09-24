Силуанов: МРОТ в 2027 году повысят на 6,8%

7 июня 2024 г. Путин объявил о привязке МРОТ к медианной зарплате: с 2025 г. показатель должен составлять не менее 48% от нее. 7 мая 2024 г. президент поручил увеличить МРОТ к 2030 г. как минимум до 35 000 руб. по сравнению с уровнем 2023 г. Эта цель закреплена в указе о национальных целях развития России.