Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию на конец года в 6,8%
Минэкономразвития ожидает, что инфляция в России по итогам 2026 г. составит 6,8%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании правительства, где был представлен макроэкономический прогноз на ближайшие три года.
К концу 2027 г. ведомство ожидает возвращения инфляции на уровень 4%, уточнил Решетников.
Минэкономразвития сохранило прогноз по ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидает роста на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г. Оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентных пункта (п.п.) – теперь ожидается рост на 0,6%. Ведомство повысило ожидания по инфляции до конца года – с 5,2% до 6,8%. Оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ, который ожидает по итогам года инфляцию на уровне 6-7%. Основной фактор повышения прогноза – это рост цен на топливо, который переносится по цепочке на другие товары, сообщил представитель Минэкономразвития.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на XXIII Международном банковском форуме сказала, что отношение прибыли российской экономики к ВВП сейчас находится на хорошем уровне. По его словам, текущий показатель сопоставим с уровнем 2017–2019 гг. В этот период, как отметила Набиуллина, российская экономика демонстрировала устойчивый рост при низкой инфляции.
23 сентября «Ведомости» писали, что Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела макроэкономический прогноз для России на 2027 г., понизив оценку роста ВВП на 0,2 процентного пункта (п. п.) до 0,6% и повысив прогноз по инфляции на 1,4 п. п. до 6%. Прогнозы ОЭСР на текущий год сохранены: рост экономики России ожидается на уровне 0,5%, инфляция – 6,5%.