Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию на конец года в 6,8%

Минэкономразвития сохранило прогноз по ВВП на следующую трехлетку без изменений – по-прежнему ожидает роста на 1,4% в 2027 г., 1,9% в 2028 г. и 2,4% в 2029 г. Оценка на 2026 г. улучшена на 0,2 процентных пункта (п.п.) – теперь ожидается рост на 0,6%. Ведомство повысило ожидания по инфляции до конца года – с 5,2% до 6,8%. Оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ, который ожидает по итогам года инфляцию на уровне 6-7%. Основной фактор повышения прогноза – это рост цен на топливо, который переносится по цепочке на другие товары, сообщил представитель Минэкономразвития.