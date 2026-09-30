ЦБ направил в Госдуму проект основных направлений ДКП до 2029 года
Банк России направил в Госдуму проект основных направлений денежно-кредитной политики (ДКП) страны на 2027-2029 гг., говорится на сайте регулятора.
«В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие три года», – говорится в сообщении.
Отмечается, что документ был одобрен правительством и направлен президенту России Владимиру Путину.
В обновленной редакции документа отражено решение по ключевой ставке, которое озвучили 11 сентября, а также добавлены врезка о бюджетной политике в 2026–2029 гг. и календарь по ключевой ставке в 2027 г.
Целью ДКП в ЦБ назвали обеспечение устойчивости рубля и поддержание инфляции на уровне не выше 4%. Также в документе отмечено, что приоритетами денежно-кредитной политики должны стать плавающий валютный курс (курс иностранной валюты к рублю определяется силами рынка), принятие решений на основе макроэкономического прогноза и информационная открытость.
24 сентября Минфин внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг. Бюджетная политика в ближайшие три года предусматривает обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей, обеспечение технологического лидерства и др. Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно. Также с 2027 г. будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 $/барр.