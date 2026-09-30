ЦБ направил в Госдуму проект основных направлений ДКП до 2029 года

24 сентября Минфин внес на рассмотрение в правительство законопроект о федеральном бюджете на 2027 г. и на плановый период 2028 и 2029 гг. Бюджетная политика в ближайшие три года предусматривает обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальную поддержку участников спецоперации и их семей, обеспечение технологического лидерства и др. Дефицит федерального бюджета составит порядка 2% ВВП ежегодно. Также с 2027 г. будет предусмотрено установление базовой цены на нефть на уровне 50 $/барр.