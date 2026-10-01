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Главная / Экономика /

Прирост наличных денег в сентябре уменьшился на 42,4% год к году

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Прирост наличных денег в обращении в сентябре стал ниже на 14,5%, чем в августе. Объем налички вырос на 370,9 млрд руб., следует из данных Банка России.

Среднемесячный показатель прироста за период февраль – сентябрь снизился до 419 млрд руб. Месяцем ранее показатель составлял 425,8 млрд руб.

В августе прирост наличных денег в обращении составлял 434 млрд руб., а в июле – 643,4 млрд руб. Показатель сентября стал минимальным с марта этого года.

11 июня зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью «Ведомостям» рассказал, что прирост наличных в абсолютных значениях с начала года оказался выше, чем за аналогичный период 2024 и 2025 гг., но он вовсе не беспрецедентный. По своей динамике он скорее соответствует началу 2023 г.

В конце августа в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики ЦБ говорилось, что в России будет постепенно увеличиваться объем наличных денег в обращении в 2026–2029 гг. Доля наличных денег сейчас составляет около 15%, но в 2021 г. назад она была около 20%. Таким образом, считают в ЦБ, небольшой рост доли наличных в этому году «никак не противоречит долгосрочному тренду на ее снижение».

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