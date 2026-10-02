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Главная / Экономика /

Новак назвал основные риски для развития российской экономики

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Рисками для развития российской экономики являются замедление мировой экономики и регионализация как мировой, так и российской торговли, более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров. Об этом заявил на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер правительства РФ Александр Новак.

«В прогнозе мы учитываем внутренние и внешние риски: внешние – это касается и замедления мировой экономики, и регионализации торговли, санкционные ограничения. Внутренние – конечно, это вопрос периода достаточно жестких денежно-кредитных условий, дефицита кадров», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Новак назвал представленный прогноз умеренно-консервативным и подчеркнул, что ценовая конъюнктура может оказаться лучше. По его словам, это может положительно сказаться на бюджете и экономике России.

2 октября Новак на правительственном часе в Совете Федерации назвал задачи экономической политики России. Вице-премьер отметил, что ключевой из них является восстановление устойчивых темпов роста экономики. Для реализации поставленных целей правительство планирует расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций.

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