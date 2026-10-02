Новак назвал основные риски для развития российской экономики

Рисками для развития российской экономики являются замедление мировой экономики и регионализация как мировой, так и российской торговли, более длительный период жестких монетарных условий и дефицит кадров. Об этом заявил на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер правительства РФ Александр Новак.