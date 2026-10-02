Матвиенко призвала не приукрашивать ситуацию в российской экономике

2 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что рост ВВП России ускорится с 0,6% в 2026 г. до 2,4% в 2029 г. В 2027 г. правительство ожидает роста экономики на 1,4%, в 2028 г. – на 1,9%. Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – 4%.