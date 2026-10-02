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Главная / Экономика /

Матвиенко призвала не приукрашивать ситуацию в российской экономике

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала объективно оценивать состояние российской экономики и не приукрашивать существующие проблемы. Об этом она заявила на заседании Совфеда после выступления вице-премьера Александра Новака с прогнозом социально-экономического развития страны.

«Не надо лакировать, не надо успокаиваться, не надо говорить, что у нас все идеально хорошо», – сказала Матвиенко.

При этом она отметила сохранение макроэкономической и макрофинансовой стабильности, которая, по ее словам, дает бизнесу дополнительную уверенность для инвестиций. Спикер Совфеда призвала создавать дополнительные условия, которые стимулировали бы компании вкладываться в новые проекты и технологии.

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2 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что рост ВВП России ускорится с 0,6% в 2026 г. до 2,4% в 2029 г. В 2027 г. правительство ожидает роста экономики на 1,4%, в 2028 г. – на 1,9%. Инфляция по итогам 2026 г. прогнозируется на уровне 6,8%, а с 2027 г. – 4%.

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