Кому стоит задекларировать доходы

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В этом году последний день подачи декларации о доходах граждан за 2016 г. в инспекции по месту жительства – 2 мая. Так что у людей с неуплаченным полностью налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) на составление и сдачу отчета остается всего 40 дней. Отчитаться о доходах за прошлый год обязаны далеко не все. Налоговая служба просит не беспокоиться тех, с чьих доходов налог был правильно рассчитан (обычно это делают налоговые агенты, выплачивающие доход) и уплачен в полном объеме.