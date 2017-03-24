Персональные финансы
Статья опубликована в № 4287 от 24.03.2017 под заголовком: 40 дней до налога

Кому стоит задекларировать доходы

В зоне особого внимания налоговиков продавцы недвижимости, получатели дохода от зарубежных активов, самозанятые граждане, азартные игроки
Ваш выигрыш в азартной игре порадует не только вас, но и налоговиков
Ваш выигрыш в азартной игре порадует не только вас, но и налоговиков
S. Razvodovskij / Depositphotos / PhotoXPress

В этом году последний день подачи декларации о доходах граждан за 2016 г. в инспекции по месту жительства – 2 мая. Так что у людей с неуплаченным полностью налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) на составление и сдачу отчета остается всего 40 дней. Отчитаться о доходах за прошлый год обязаны далеко не все. Налоговая служба просит не беспокоиться тех, с чьих доходов налог был правильно рассчитан (обычно это делают налоговые агенты, выплачивающие доход) и уплачен в полном объеме.

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