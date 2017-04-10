Банк «Восточный» после объединения с «Юниаструмом» нуждается в капитале

«Восточный» предложил держателям субординированных бондов конвертировать бумаги в бессрочные – в этом году ему требуется значительно увеличить капитал первого уровня, говорится в его отчетности по международным стандартам за 2016 г. Помимо этого банк рассчитывает на инвестиции от акционеров, его руководство считает, что сможет урегулировать ситуацию в 2017 г., указано в отчетности.

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