Сбербанк направит на дивиденды 25% чистой прибыли

Наблюдательный совет Сбербанка принял решение выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли по МСФО, или 27% от размера чистой прибыли по РСБУ, сообщил сегодня президент госбанка Герман Греф. В 2016 г. по международным стандартам Сбербанк заработал 541,9 млрд руб. - на выплаты акционерам уйдет 135,5 млрд руб.

«Таким образом, в этом году наши акционеры получат более 77% дохода на акции, которые включают себя дивиденды и рост капитализации. Это 6 руб. на акцию», - сообщил Греф.

Эти дивиденды станут рекордными для госбанка. В 2015 г. Сбербанк заплатил акционерам 20% от чистой прибыли (44,5 млрд руб.), или 1,97 руб. на одну акцию. В 2014 г. дивидендные выплаты составили всего 3,5% от чистой прибыли (10,16 млрд руб.), или 45 коп. на акцию. Тогда решение снизить дивиденды было продиктовано достаточностью капитала, которая оказалась под давлением из-за девальвации (30% активов Сбербанка номинированы в валюте), необходимости создавать провизии, украинских проблем и макроэкономических сложностей. Прежний минимум был по результатам 2001 г., когда госбанк заплатил всего 6% от чистой прибыли. Затем Сбербанк выплаты увеличивал, и к 2013 г. они достигли 20%, на которые и ориентируется госбанк.

На «Московской бирже» обыкновенные акции Сбербанка после объявления о дивидендах прибавили 0,5% до 154,55 руб., привилегированные – на 1,6% до 113,8 руб.

Чиновники рассчитывали получить от ЦБ - основного акционера Сбербанка, владеющего 50% +1 акция - 50 млрд руб. дивидендов, следовало из пояснительной записки к проекту бюджета 2017–2019 гг. Это соответствовало примерно 20% от величины чистой прибыли. Теперь чиновники смогут получить больше.

В принципе с учетом всех нормативных требований, с учетом того, что планируется переход на Базель 3, на конец года будет примерно такая же достаточность капитала, сообщил Греф. По его словам, это некий компромисс между интересами акционеров и устойчивостью компании, точка этого компромисса - 25%. При этом 30% это уже определенные риски, с учетом того, что в этом году мы будем формировать достаточно большие резервы, уточнил он.